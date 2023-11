Novák po životním úspěchu? Čtyři hodiny rozmrzání, týmová euforie a dojemné video od rodiny

To vůbec. Samozřejmě jsem si to přál, ale skutečnost je většinou těžší než ty představy.

Jednak jsem potřeboval čas, strávit to, co jsme dělali v tréninku. Získat další zkušenosti a zlepšit vytrvalost, projevily se změny v přípravě a práce s reprezentačními trenéry Vasilem Husákem a Honzou Francem i specialistou na techniku.

Hodně mi pomáhá, díky správné technice můžu ušetřit síly. Spolupracujeme už dva roky, letos se to zintenzivnilo, jak začal spolupracovat s celou reprezentací a jezdit s námi na kempy, tak jsme strávili společně mnohem víc tréninkových dnů.

Registroval jsem ten přípravný závod biatlonistů a po něm trochu znejistěl. Ale kluci v servisu odvedli opravdu profesionální práci, neponechali nic náhodě a měl jsem neskutečně dobré lyže. Ale závodů bude ještě spousta, tak uvidíme, jak se to promítne.

Tohle jsem neřešil, lidé ze Salomonu vědí, co dělají. Každý hledá nové technologie, které třeba budou i rychlé jako vosky s fluorem, ale to je spíš otázka vývoje, v tom se nevyznám.

Ale to já měl radost hned po dojezdu. Naštvání bylo jen reakcí v tom boji, kdy mě mrzelo, že jsem souboj o vítězství nedotáhl.

Já tam ani nešel, jak všichni naběhli do prostoru cíle. Bylo to krásné, i když jsem ještě vstřebával finiš, že se nepovedl, byl jsem úplně vyčerpaný a šíleně zmrzlý v těch minus 20 stupních, že jsem ani nemohl povídat. A oni přiběhli slavit, tak to bylo dost hektické, ale byl jsem rád za všechny členy týmu.