Shiffrinová slaví další titul. Má první zlato z obřího slalomu

Olympijská vítězka v obřím slalomu Shiffrinová v této sezoně SP vyhrála pět z osmi závodů v této disciplíně a byla největší favoritkou. V prvním kole to potvrdila a na začátku druhého navýšila vedení na více než šest desetin. Pak ale náskok postupně ztrácela a v závěru dokonce vyjela z optimální stopy do hlubšího sněhu, navzdory zaváhání ale v cíli rozhodlo dvanáct setin v její prospěch.

Ten dnešní získala den po té, co oznámila rozchod s dlouholetým trenérem Mikem Dayem. "Je to neuvěřitelné. Byla jsem strašně nervózní, nemohla jsem tomu uvěřit," líčila dojatá Shiffrinová v cílovém prostoru.

Jelínková byla v prvním kole desetinu za umístěním v první třicítce, které by jí zajistilo startovní pozici na začátku druhého kola. Obsadila 33. místo a jela až v době, kdy byl boj o medaile rozhodnutý. Zvládla i druhé kolo a posunula se o čtyři příčky vzhůru. Pro sedmadvacetiletou závodnici, která do minulé sezony reprezentovala Nizozemsko, je to nejlepší výsledek v obřím slalomu na MS.