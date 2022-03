Skokanka na lyžích Ptáčková ukončila v 19 letech kariéru

"Nadále nejsem schopná obětovat sportu tolik, kolik by bylo potřeba," napsala Ptáčková k fotce, na které ukazuje, jak její čtrnáctileté spojení s můstky začínalo. "Čtrnáct krásných let, v průběhu nichž skoky na lyžích utvářely, kým jsem. Vždycky byly a budou součástí mého života."

"Rozhodla jsem se dát přednost svému zdraví, a to jak tělesnému, tak duševnímu," vysvětlila bronzová z olympijských her mládeže v Lausanne 2020 a dodala: "Podrobnější důvody si nechám pro sebe a své nejbližší, jimž děkuju za podporu i v těch nejtěžších dnech. A že těch těžkých dní bylo. Občas to fakt strašně moc bolelo - a zejména ty novější rány ještě chvíli bolet budou. Někdo moudřejší než já ale řekl, že bolest je sestra lásky, proto to tak nejspíš být musí."