Slovenské eso ve službách české jedničky. Trenérka? Není to úplně práce pro ženu

Vybavily se vám ve Špindlerově Mlýně vzpomínky, jak jste tu byla před patnácti lety druhá?

Vzpomínám na to velmi ráda. A v sobotu ráno jsem tu po spoustě let potkala Šárku (Strachovou). Jen jsme se nestihly moc pobavit, snad to ještě zvládneme.

Co říkáte na množství slovenských fanoušků, kteří přijeli hlavně na Petru Vlhovou?

Bavili jsme se tu o tom a mám pocit, že na posledním svěťáku před čtyřmi lety bylo lidí ještě víc. Ale slovenští fanoušci teď jezdí všude a vytváří na závodech skvělou atmosféru.

S Martinou Dubovskou jste k sobě měly blízko už dříve, dokonce byla ve hře varianta, že byste byla i její hlavní trenérkou…

Nemám tolik času, určitě bych s ní chtěla být víc, ale jednoduše to neumím sladit se svým osobním životem. A nemyslím, že by to byla úplně práce pro ženu. Vyžaduje hodně cestování, já mám malé dítě, tak si to ani nedovedu představit. Ale vždycky, když můžu, tak za ní ráda přijedu.

Co Dubovské ještě chybí k užší špičce? Může ještě přidat v agresivitě projevu?

Určitě se dá posunout. Na trénincích umí jezdit agresivněji. Ale Martina je závodnice a člověk, který to nemá v životě úplně jednoduché. Spíš si myslím, že potřebuje získat sebevědomí, které ji v závodech chybí. Hlavně teď poté, co dvakrát vypadla. Ve slalomu je normální, že když závodnice dvakrát za sebou vypadne, snaží se pak hlavně dojet do cíle.

Jste přísná mentorka?

To se musíte zeptat spíš Martiny. Já jí povím, co si myslím. Nejsem tu proto, abych jí říkala, že všechno, co dělá, je úžasné, když to není pravda. Vždy jí povím, co je třeba, aby slyšela.

Občas i nazujete lyže a ukážete jí něco v praxi?

Ano, už i to se stalo. (úsměv)

Takže v sobě pořád máte duch závodnice?

To ano, jediné, co ve mně není, je fyzická kondice. Slalom bych nedojela až do konce.

Takto se Veronika Zuzulová radovala ve Špindlerově Mlýně v roce 2011.

Jak často teď vyrážíte na lyže?

Momentálně žiju v Chamonix, tak každý den. Víc si to volné ježdění užiju, ale pořád ráda vezmu i slalomové lyže, nebo vyrazím na skialpy, je to takový mix. Někdy lyžuju i se synem (čtyřletý Jul), protože ve středu nemají děti ve Francii školku, tak i on lyžuje třikrát týdně.

S bývalým partnerem jste si ve Francii otevřela i restauraci…

Pořád ji máme, nechali jsme si ji společně. Ale té se věnuju už jen okrajově.