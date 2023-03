SNOWBOARDING ONLINE: Ledecká se vrací do závodů, v Rogle ji čeká obří slalom

Na snowboardu bude sedmadvacetiletá česká reprezentantka závodit poprvé od loňských zimních olympijských her v Pekingu, kde v paralelním obřím slalomu obhájila zlato z Pchjongčchangu 2018. Po závodě ve Slovinsku by se měla přesunout do německého Berchtesgadenu, kde se v sobotu 18. března pojede paralelní slalom. To bude poslední individuální závod tohoto ročníku snowboardového SP.