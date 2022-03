Snowboardista Hroneš vyhrál na olympiádě mládeže slopestyle a má druhou medaili

Zatímco ve středu Hroneše v Big Airu dělil od vítězství jediný bod, dnes ve slopestylu přemožitele nenašel. "Po včerejším Big Airu jsem věděl, že je určitě nějaké místo, kam to posouvat a jsem rád, že se mi to dneska povedlo i v takových těžkých podmínkách. Trošku foukalo, bylo to ledové a hlavně kluci strašně 'zabíjeli'. Jsem rád, že jsem to mohl 'zabít' nejvíc," řekl v nahrávce Českého olympijského výboru.