Strachová: Mikaela je pojetím a stabilitou jinde. Stovka? Může to dokázat

„Začala jsem ji registrovat ještě, než naskočila do Světového poháru. Vyhrála závody v Coloradu a říkalo se, že tam je dobrá nastupující Američanka. Pak už začala jezdit svěťák a v 17 letech vyhrála mistrovství světa.

Má to celou dobu pod kontrolou, ví, kde může ubrat, tím je před ostatními. Nemyslím, že by Petra Vlhová byla horší slalomářka. Mikaela je teď na vrcholu sil a Petra se trápí, je trochu zatažená, což se projeví na jízdách. Ale technicky má na to Mikaelu porazit.