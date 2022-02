Teď je někde válka? A kde? Ruský lyžař poskytl skandální rozhovor

Výsledek rozhovoru byl pro diváky v Norsku a jiných civilizovaných zemích vesměs šokující. „Jak se vám nyní závodí v kontextu toho, co se ve světě děje?" ptal se reportér NRK.

„A co se děje?" ptal se nechápavě Barkov. „Válka? A kde?" divil se.

„Ach, na Ukrajině. To je záchranná operace. Operace na záchranu životů," vysvětloval Barkov. „Víte, na východě Ukrajiny je spousta lidí, kteří jsou pod tlakem. A já si myslím, že musí... No tohle není naše pole. My jsme sportovci, kteří závodí a dělají show pro publikum," ukončil svůj pohled na situaci.