Ve Špindlu? Jako doma! Slovenská hvězda o ztrátě motivace i těžké pozici v éře Shiffrinové

Teď ve Flachau to bylo specifické, ze startu je vidět až do prostoru cíle. Ale jinde je většinou neslyším, až v cíli.

Jasně že sleduju a vnímám, že tahle zima není zima, to asi vidí každý, kdo lyžuje. A je to znát i na závodech, na posledních byl zasněžený jen ten jeden kopec… Tak doufám, že i ve Špindlu bude dost sněhu a podmínky závody nepřekazí.

Pro mě je čest s ní závodit, ale někdy je trochu těžší soupeřit s někým, kdo pořád vyhrává. Vy se snažíte dělat všechno, abyste ji porazili, a když vám to nevychází, je to trochu demotivující. I proto jsem se teď ve Flachau tolik radovala, že jsem ji dokázala v její éře porazit, to svědčí o tom, že jsem opravdu silná. A já si dokázala, že na to mám. Věděla jsem, jak dlouhou cestu jsem si prošla od poslední výhry, o to emotivnější to pro mě bylo.