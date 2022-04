Zemětřesení se nekoná, u Ledecké asi zůstane i Bank. Lepší lyžařku nikdy neviděl

„Ještě se jedná, ale už se to krystalizuje, že bych mohl pokračovat,“ říká Bank, jenž dříve sbíral trenérské úspěchy po boku svého bratra Ondřeje. Během předminulé sezony dostal u Ledecké parťáka v podobě ostříleného italského kouče Franze Gampera. „A ta spolupráce je super. Nejenže se od něj můžu něco naučit, ale je s ním i sranda,“ cení si.

Jedinou avizovanou změnou v týmu byl odchod fyzioterapeuta Michala Lešáka, ale ani jeho loučení není definitivní. „Možná to na sociálních sítích vyznělo, že končí, ale spíš se domlouváme na režimu, v jakém by mohl pokračovat. Je nejvytíženějším člověkem v týmu spolu se servismanem, jak se mnou jezdí na lyžařské i snowboardové závody,“ vysvětluje Ledecká.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, její tři zlaté medaile z olympijských her a lyžařský trenér Tomáš Bank.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

A tak je v plánu scénář, kdy by do týmu přibrala dalšího fyzioterapeuta, Lešák nemusel na všechny závody a mohl by být víc s rodinou.

Bank nezastírá, že také váhal nad dalším pokračováním, las od zahraničních týmů nad ním svištělo hned několik. „Jasně, v průběhu sezony jsou krizové situace, kdy si říkáte, že třeba skončíte… Ale mě to baví, s Ester je super práce, finančně to také není špatné, tak to vypadá, že zůstanu,“ přikyvoval 41letý kouč.

Navíc tuší, že možnost pracovat s tak výjimečnou sportovkyní se naskytne jednou za život. „Zrovna minulý týden jsem byl na skále, viděl ji odtamtud lyžovat, jak to tam valí, a říkal si, že to je nejlepší lyžař, jakého jsem viděl,“ říká uznale.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ester Ledecká při posezonní tiskové konferenci v Praze ukázala všechna tři olympijská zlata.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sám tak nejlépe ví, jaké mety jsou v silách Ledecké. Velký glóbus? „To by musela přestat jezdit na snowboardu, jinak to nejde,“ říká. A jeho svěřenkyně nemá v plánu vzdát se své unikátní obojživelnosti. Ale malý? V hodnocení sjezdu byla už druhá a letos třetí. A to dva závody kvůli snowboardu vynechala. Kdyby tak odjela celý program, šance by byla větší.