Ledecká chystá premiéru. Buď vyhraju, nebo zemřu, varuje soupeře

Poolympijská sezona mnohdy přináší změny. A nad týmem Ledecké se vznášel otazník v podobě setrvání fyzioterapeuta Michala Lešáka. "Méďa dal na socky, že děkuje za sezonu. Možná to vyznělo, že končí, ale pracujeme na tom, aby mohl pokračovat. A doufám, že se mnou objede většinu příští sezony. Fyzioterapuet je člověk, který je se mnou nejvíc," upřesnila úspěšná obhájkyně snowboardového zlata z Pekingu.

Co stihla od březnového finále Světového poháru? "Chvíli jsem byla v Londýně, tam jsem si odpočinula. Pak jsem měla testování. Neřekla bych, že jsem se flákala, ale měla jsem volnější režim. Trénovala jsem hlavně kondičku," vyprávěla při pondělním setkání s novináři.

V další přípravě na novou sezonu se Ledecká chystá do Chile i Spojených států, ještě před tím by ale ráda absolvovala premiérový závod v dalším oblíbeném sportu - windsurfingu. "Jeden sponzor mě láká na vyhlášený závod v zátoce Le Défi ve Francii. Plachtím od pěti let, ale závod jsem zatím absolvovala jen dvakrát mezi instruktory na Lefkadě. Tak doufám, že se mi ve Francii podaří jet. Pojedu na krev a buď vyhraju, nebo zemřu," vzkázala dopředu česká hvězda, které přestupy mezi sporty nečiní problém.