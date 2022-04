ŽIVĚ: Další zlatá zima očima Ledecké. Co odhalí česká obojživelnice?

S odstupem bude ještě jednou hodnotit zimu a určitě připojí i to, co plánuje dál. Ester Ledecká v těchto minutách vystupuje na tradiční posezónní tiskové konferenci. Už před pár dny nastínila možné změny v realizačním týmu. Co pro ni znamená další, již třetí olympijské zlato, které v únoru vybojovala na snowboardu v Pekingu? Jak bude dál dělit svoji pozornost mezi prkno a lyže? A co dalšího odhalí česká zimní obojživelnice, můžete sledovat na Sport.cz.

Živě: Tisková konference s Ester LedeckouVideo : Sport.cz

Článek Poolympijská sezona mnohdy přináší změny. Nezřídka ji sportovci berou jako oddechovou. Bude tomu tak i u Ledecké, která tentokrát po konci SP nezkoušela měřit síly se soupeřkami i v dalších závodech? Zjevně si už dopřávala oddech. https://www.facebook.com/esterledecka.cz/posts/511703580325897

