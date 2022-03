Zničená lyžařská kráska Vonnová trpěla na lůžku. Hrozí mi protéza, leká se

Je mistryní světa, olympijskou vítězkou. Na kontě má 82 vítězství v závodech Světového poháru. Koleno má ale po drsných pádech a nekonečné námaze víceméně na dranc. Upozorňovala na to už v minulosti, předčasně uzavírala kariéru. Ale umělý kloub? To je vyhlídka temnějšího ražení.

„Je to poslední pokus, než mi tam dají protézu (umělý kloub)," odhalila možný další scénář sedmatřicetiletá Američanka. „To je cena, kterou platíme za to, co milujeme, ale stojí to za to," dodala s nadějí, že se záhy k pohybu, třeba i na sjezdovkách zase vrátí.