Dopadlo to lépe, než jsem čekala, hodnotí Sáblíková vystoupení na MS

„Páté místo beru jako úspěch i vzhledem k sobotní pětistovce, kterou jsem jela v sezoně poprvé a za 40,60 sekundy, ta určuje další vývoj čtyřboje. Říkala jsem si, že jestli postoupím do finále, zůstanu osmá. Rozjezdy u mých lepších disciplín mi letos nejdou. Nakonec to dopadlo lépe, než jsem čekala. Do Hamaru jsem jela bez ambicí na přední umístění, po bronzu z Pekingu jsem měla pro tuto sezonu splněno. Těšila jsem se hlavně na diváky a atmosféru, dva roky do hal nemohli. Skvěle jsem si to tady užívala," vzkázala Sáblíková z Hamaru prostřednictvím agentury Sport Invest, která ji zastupuje.