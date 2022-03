Jedu dál! Sáblíková konec kariéry zavrhla

Martino prozradíte, jak složité bylo rozhodování o pokračování kariéry?

Definitivní ano se zrodilo vlastně až ve středu večer. Ale už po závodech v Heerenveenu jsem vlastně byla připravená pokračovat. Jsem moc ráda, že jsem finále Světového poháru v Nizozemsku jela, protože to byla vlastně party na ledě a dodala mi neuvěřitelné množství energie. Jestli jsem do té doby byla nerozhodná, tak právě v Heerenveenu jsem se ujistila, že by byla škoda končit, protože můj čas ještě nenadešel.

Jestliže definitivní rozhodnutí padlo až ve středu, pořád ve vás hlodaly pochybnosti?

Foto: Piroschka Van De Wouw, Reuters Martina Sáblíková zakončila v Heerenveenu sezonu třetím místem ve finále SP na 3000 m.Foto : Piroschka Van De Wouw, Reuters

Snažila jsem se vše analyzovat s chladnou hlavou. Být sama a přemýšlet. Všichni kolem mě tvrdili, že mám pokračovat. Názory okolí byly vážně jednoznačné. Nenašel se jediný člověk, který by mě nabádal ke konci.

Máte už jasno, jak dlouho se rychlobruslení budete věnovat?

Nechávám tuhle otázku otevřenou. Nemám žádný limit v podobě výsledků. Neřešila jsem, že když budu mimo desítku nejlepších, tak s rychlobruslením seknu. Nic takového.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Rychlobruslařka Martina Sáblíková pózuje s medailemi z letošní sezony.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Vydržíte až do olympijských her 2026?

Když už jsem se rozhodla pokračovat, byla bych za start v Itálii ráda. Ale uvědomuji si, že jde o čtyřletý cyklus, tak nechci předbíhat. Nicméně je to meta.

Necítila jste se psychicky a fyzicky natolik vyčerpaná, že byste chtěla delší čas na rozmyšlenou?

Samozřejmě jsem během sezony přemýšlela, jestli na to mám fyzicky. Zejména v úvodu sezony, která se rozhodně nevyvíjela podle mých představ. Ale konec byl přesně podle scénáře, o jakém jsem snila od začátku. Medaile z olympijských her, skvělé výkony v Hamaru a v Heerenveenu, to bylo skvělé. Cítím se vážně parádně. Plná energie.

Foto: ČTK Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na OH v Pekingu bronz na trati 5000 m a svoji sbírku rozšířila o sedmou medaili.Foto : ČTK

Nosíte pořád v hlavě myšlenky na letní olympijské hry a start v cyklistickém závodě?

S ohledem na to, že jsem se teprve ve středu rozhodla o pokračování rychlobruslařské kariéry, tak zbytek jsem vážně neřešila. Určitě se během letošního léta na nějakých akcích objevím. Minimálně na české verzi L´Etape by Tour de France. A vlastně pojedu i finále pro vítěze regionálních závodů přímo ve Francii. Ale letní olympiáda? Vážně nevím.

Máte už naplánované volno? Vyrazíte někam odpočívat?