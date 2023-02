Odpočinku bylo až moc, řekla uzdravená Sáblíková před návratem do seriálu SP

"Odpočinku bylo až moc. Bohužel hlavně uprostřed sezony. Přišlo něco, co jsem nepředpokládala, ale to se stává. Sport je sport a nikdo si nemůže vše plánovat dopředu. Udělala jsem chybu, která mě stála jeden Světový pohár a málem i start v závodě na pět kilometrů v Calgary. Naštěstí do něj jsem nastoupit mohla," řekla Sáblíková ČTK.

Dlouholetá stálice dlouhých tratích se v Kanadě při tréninku zranila. Při pádu se řízla bruslí do nohy. Třetí díl SP proto vynechala úplně, ve čtvrtém nastoupila jen na "pětku", aby se kvalifikovala na březnové mistrovství světa. "Rekonvalescence probíhala déle, než jsem si myslela. Naštěstí ale z dlouhodobějšího hlediska mohu říct, že jsem v pořádku a do dalších závodů, a snad i do další sezony, mohu jít v pohodě," podotkla.

Sáblíková nakonec vynechala i lednový kontinentální šampionát ve víceboji a po úplném doléčení začala opět trénovat. "Hned po zranění jsem do toho nalítla a zjistila, že to není ideální. Druhý den jsem se horko těžko dostávala do brusle. Uvědomila jsem si, že bych si měla dát pozor a počkat. To, že jsem nejela na Evropu, mě hrozně mrzelo, ale za týden dva se to dalo do pořádku Teď už jsem mohla tréninkové dávky naprosto v pohodě polykat," řekla Sáblíková, která se naplno připravuje třetí týden.

Stejně jako v minulých letech se i v průběhu sezony připravovala na otevřené dráze v Collalbu. "Jsem na to zvyklá a nerada něco měním. Navíc, když je tam dobré počasí, tak se tam dobře trénuje a díky podmínkám - větru - je trénink těžší. Hlavně ale tamní prostředí na mě působí uklidňujícím dojmem. Jezdím tam i svým způsobem rehabilitovat hlavu," uvedla Sáblíková s úsměvem.

Podle fotografií, které svěřenkyně trenéra Petra Nováka zveřejňovala na sociálních sítích, bylo navíc v Itálii krásné počasí. "Je ale pravda, že jeden týden nás počasí zlobilo a byla taková mlha, že nám Petr prakticky nemohl měřit kola. To ale vydrželo čtyři pět dní a pak bylo krásně. Vždy z toho máme trochu strach, ale dopadlo to dobře," řekla Sáblíková.

Foto: Pavel Lebeda, Právo Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila při MS ve vícebojích v HamaruFoto : Pavel Lebeda, Právo

Rodačku z Nového Města na Moravě nyní čekají závěrečné dva díly SP v Polsku a následně mistrovství světa na jednotlivých tratích v Heerenveenu. "Těžko říct, s čím bych byla spokojená. Člověk si něco před sezonou maluje a ono se mu to pak zbortí jako domeček z karet. Sezona měla být plná závodů, ale najednou mě čekají poslední tři. Bude to náročné a budu se snažit prodat, to co jsem teď stihla natrénovat, a uvidíme. Nechci říct, že by vše uplavalo, ale rozhodně to nebylo takové, jak jsem si to představovala," přiznala.