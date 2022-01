Ruští rychlobruslaři se po negativním testu zapojí do mistrovství Evropy

Ruští rychlobruslaři se po nucené pauze kvůli covidu-19 zapojí od druhého dne do mistrovství Evropy v Heerenvenu. Podle prohlášení ruského svazu byly všechny poslední testy negativní. Po vypuknutí několika případů nákazy musela celá reprezentace jít do karantény od nedělního příjezdu do Nizozemska.

Foto: Sport Invest Ilustrační foto Martiny Sáblíkové.Foto : Sport Invest

Článek V dnešním závodu na 500 metrů už figurují i medailové naděje Angelina Golikovová či Olga Fatkulinová. Někteří další ruští favorité včetně světového rekordmana na pětistovce Pavla Kuližnikova na ME nejeli a zůstali raději doma, kde trénují na olympijské hry v Pekingu. Třídenní evropský šampionát skončí v neděli. Chybí na něm i česká hvězda Martina Sáblíková, neboť si v tréninku poranila nohu.

