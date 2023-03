Sáblíková inspiruje k rychlobruslení i sestru, ta ji může v budoucnu nahradit

"Ségra trénuje s tátou. V klubu se věnují rychlobruslení, ale i dalším aktivitám. Je to tak trochu škola hrou. Když se ale potkáme na soustředění v Inzellu nebo Collalbu a zeptá se, tak se jí snažím radit, jak má co dělat. A ona je za to strašně vděčná. Na to, že jí bude teď třináct, tak rychlobruslení ji bere od asi dvou let a stále ji nepustilo," řekla Sáblíková ČTK.

Sestra, která žije s otcem a jeho druhou manželkou, si na rychlobruslařku hrála již jako malá, když běhala kolem stolu. "Jsem asi vzor pro hodně dětí, ale tohle je ségra, takže se na to dívám trochu jinak. Když mi píše před závody a přeje hodně štěstí, tak ji nechci zklamat. A samozřejmě, že bych jí chtěla pomoct a chtěla bych, aby byla dobrá," podotkla česká hvězda dlouhých tratí.

Na závodech se s ohledem na rozdílné programy potkávají zřídka. Naposledy Sáblíková sestře osobně fandila v minulé sezoně. "V prosinci jsem ale sledovala její závody v Tomaszówě přes webovou kameru z Calgary, kde jsme byli na svěťáku," řekla. Přes telefon poté sestře radila, že když jede na kilometru druhé kolo rychleji, může začít rychleji. "A pak to zkusila v Inzellu a vylepšila si asi o tři sekundy osobák. Poslouchá a chce, což se mi na ní hrozně líbí," řekla Sáblíková.

https://www.facebook.com/barbora.sablikova.39/posts/1220429545207212:1220429545207212

Jedenadvacetinásobná mistryně světa si zároveň dobře uvědomuje, že sestra to s příjmením Sáblíková nemá na rychlobruslařských oválech jednoduché a poutá pozornost. "Třeba teď jela poprvé patnáctistovku a nejela ji špatně s ohledem na to, kolik jí je, tak jí říkali, že to má v genech. Ponese si to asi dlouho, a pokud se jí bude dařit, tak celou svoji sportovní kariéru," tuší Sáblíková.

Přestože jsou obě sestry věkově a výkonnostně od sebe daleko, už spolu občas i trénují. Naposledy v lednu v Itálii. "Zkusila si s námi skákací trénink, i když samozřejmě skákala méně a kratší dobu. Říkala, že ji to bavilo, a pak to do tréninků zařadili i doma, což je super. A domlouvali jsme se, že by bylo fajn, kdyby se k nám přidala i na nějaké soustředění. I já jsem ve třinácti už absolvovala soustředění se staršími," řekla Sáblíková.

https://www.facebook.com/Martina.Sablikova.OFFICIAL/posts/pfbid0evH6qC7x7SRK7WykUorE1Z8vqe6WX9wYKTVXLp3ddvvZvwVBCERVSV28c3Qw84Nsl

Přestože Sáblíková debutovala na mistrovství Evropy již jako patnáctiletá, o společném startu se sestrou na větší akci zatím nepřemýšlí. "V Inzellu na mezinárodních závodech by to asi šlo, i když bychom asi museli organizátory poprosit, aby nás nechali jet spolu. K plnohodnotnému startu bych ale asi musela jezdit stejně dlouho jako Pechi," řekla s poukazem na německou legendu Claudii Pechsteinovou, která závodí ještě v 51 letech.