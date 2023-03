Dvacet let mezi elitou! Čeho se Sáblíková bála, proč musí čekat na medaile a co o ní říkají doktoři?

To právě vždycky, když sezona končí a cítíte se dobře, řeknete si, že byste ještě pár závodů klidně odjel. Na druhou stranu je na tom dobré, že se forma povedla naplánovat na vrchol sezony, a tak by to mělo být. Ta sezona byla hrozně těžká, zranění mi ji zkomplikovala. Ale zase jsem si díky nim uvědomila pár věcí.

Třeba jsem začala jezdit s chrániči na achilovky, a i spousta lidí kolem mě si to uvědomila, rodiče je koupili dětem, to mě těší…

Bylo to přesně do těch míst, kde je chránič. Takže možná bych se trochu poškrábala, ale určitě bych si nohu nerozříznula. Závody s chráničem nejezdím, ale na tréninku ho mám pořád.

Na to se nedá zapomenout, hala byla stejně vyprodaná jako teď na mistrovství světa. A já jako patnáctiletá holka vystoupala po schodech, viděla plnou halu, což jsem předtím znala jen z televize, vrátila se dolů a řekla: „Já tam nejdu.“ Strašně jsem se bála, ale byl to neskutečný zážitek, kdy jsem tam stála a měla takové ovace, protože oni opravdu fandí všem.

Jsou trošku jiné, nejsou tak tlusté a těžké. Slíbili nám ty originály poslat, ještě se mi to nikdy nestalo, tak vidíte, co se dá zažít i po dvaceti letech. (úsměv)

Je to dvacet let, ale v nějakých 90 procentech mi nějaký zážitek naskočí, když si přečtu, kde to bylo, co to bylo za rok, případně s kým jsem jela… Každá moje medaile má svůj příběh.