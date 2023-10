Sáblíková odletěla do Japonska, chce se aklimatizovat na start Světového poháru

„Aklimatizace je vždy náročná. Doufám, že se nám to podaří trefit tak, aby mě krizové dny nepotkaly při závodech,“ řekla Sáblíková před odletem v nahrávce pro ČTK.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka má za sebou desítky letů do Asie, s velkým časovým posunem ale vždy bojuje. „Vždy si říkám, že při letech na tuhle stranu neexistuje žádné vodítko, abych se s tím vypořádala. Je to strašně těžké, chodit spát brzy a vstávat o půlnoci. Prostě nesmím usnout, kdy nemám, a musím se snažit vše co nejrychleji převrátit,“ podotkla s úsměvem Sáblíková.