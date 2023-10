Sáblíková se chystala na sezonu už i se sestrou. Jsme si podobné, říká legenda

„Bylo super ji tam vidět,“ vyprávěla Martina o soustředění v Itálii se sestrou. „Je dost houževnatá a strašně moc chce. A vidí ve mně vzor, což je hezké.“ Barbora si na rychlobruslařku hrála už v dětství, doma běhala kolem stolu. A v minulé sezoně ve své věkové kategorii vyhrála mistrovství Česka.

Mimochodem, Martino, nechá si sestra poradit? „Věnuje se jí hlavně Petr,“ zmínila trenéra Petra Nováka. „Opakuju jí, aby nechodila do každého tréninku úplně naplno, ale je těžké jí to vysvětlit. V tom jsme si trochu podobné. Když jí řeknu, aby se šla na hodinu proběhnout, běží to skoro na čas.“

Je v tom i kus nostalgie: Martina v sestře vidí sebe samu v jejích letech. Přitom má před sebou už dvacátou sezonu ve Světovém poháru. „Upřímně, ani mi nepřijde, že bych bruslila tak dlouho,“ usmála se na předsezonní tiskovce. „Nějaké závody si z těch dvaceti let pamatuju, ale určitě ne všechny.“

Na březnovém mistrovství světa v Heerenveenu si dojela pro dvě bronzové medaile, zároveň se ale podvědomě chystá na chvíli, kdy placky v konkurenci výrazně mladších soupeřek přestane sbírat. „Už na to koukám z trochu jiného hlediska. Když mi bylo pětadvacet, v hlavě jsem měla jen medaile. Byl to jasný cíl, za kterým jsem se na ledě honila,“ vzpomínala. „Pochopitelně bych chtěla medaile i teď, ale když se to nepovede, nesložím se z toho.“

Trojnásobná olympijská vítězka nebude v nové sezoně zdaleka nejstarší: německé legendě Claudii Pechsteinové, jejímu velkému vzoru, je jednapadesát. „Už rozumím tomu, co mi říkala před patnácti lety: Počkej, až ti bude tolik, kolik je teď mně… Nedokážu si představit, co Pechy prožívá po padesátce. Až skončí ona a jedna Britka, která je o pár měsíců starší než já, budu suverénně nejstarší. Doufám ale, že to holky neudělají,“ chechtala se Sáblíková.

Platí, že jejím kariérním horizontem je olympijský Milán a Cortina d'Ampezzo v zimě 2026. „Čtyřicítku už v rychlobruslení nepotkám,“ pravila rozhodně. „Bude mi to chybět, ale myslím, že v tom věku už je to trochu za hranou.“