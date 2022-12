Sáblíková se rozhodne o startu na pětce na SP v Calgary až krátce před závodem

"Noha se zlepšuje, ale do ideálu to má daleko. Ještě o víkendu jsem na ní v podstatě nemohla došlápnout, ale postupně jsem mohla jít trénovat na kolo, už jsem byla i na ledě. Nejdřív jen v rozjezdové dráze vestoje, protože mě zranění nepustilo do pozice, ve středu jsem už i lehce bruslila," uvedla Sáblíková pro ČTK.