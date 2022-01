Sáblíková zpět! Už bruslí, i když opatrně

V Collalbu by měla trénovat ještě zhruba deset dní. Důležité podle její zastupující agentury Sport Invest, aby se dostala do psychické pohody a věřila si. Do Pekingu odletí s dalšími sportovci 27. ledna. První závod na 3000 m ji čeká 5. února, pět kilometrů je na programu 10. února. Pojede jenom tyto dva dlouhé závody. Nikola Zdráhalová má program mnohem nabitější. Účast si vybojovala na 500, 1000, 1500 a 3000 m i v závodě s hromadným startem. „Nikola udělala obrovský výkonnostní skok do světové špičky, čímž překvapila rychlobruslařský svět. Favoritkou není na žádné trati, ale tím spíš může překvapit. Zdravotně je v pořádku a trénuje naplno," řekl o pětadvacetileté závodnici její kouč Petr Novák.