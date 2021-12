Tajemná Sáblíková. Co bude dál?

Rodačka z Nového Města na Moravě před dvěma týdny v Norsku obsadila čtvrté místo v závodě na 5000 metrů, což jí zajišťuje start na únorových olympijských hrách na nejdelší ženské trati. Přestože se neprosadila na stupně vítězů, výsledek ji uklidnil. "Pětka ve Stavangeru pro mě byla alfa a omega všeho. Jsem ráda, že dopadla takhle, na to jak jsem se cítila. Jak se na to dívám s odstupem času, tak jsem sice byla čtvrtá, ale výkon ani čas nebyly tak katastrofální a hlavně mi neutekla kvalifikace," uvedla Sáblíková.

Třináctinásobná vítězka SP na dlouhých tratích je aktuálně v průběžném pořadí pátá s odstupem 39 bodů na Irene Schoutenovou z Nizozemska a cíl pro nadcházející dva závody v USA a Kanadě je jasný - udržet se v dvanáctce, což by Sáblíkové zajistilo start v Pekingu i na trati 3000 metrů. "Nebo zajet slušný čas, který by mi také zajistil účast. Doufám, že všechno dobře dopadne a pojedu na olympiádě na trojce i pětce," prohlásila.

V Salt Lake City se soustředí hlavně na páteční trojku. "Ta je nejdůležitější a připravujeme se na ni. Pak se uvidí, jak se budu cítit. Zatím jsem přihlášená na patnáctistovku, ale uvidíme. Nechceme to lámat přes koleno. Není důležité, abych odjela všechny možné závody. Je potřeba, abych se dostala do pohody, kde jsem byla, což se mi daří. Otázka ale je, jestli už je to teď, nebo to přijde za čtrnáct dní či za měsíc," dodala Sáblíková.