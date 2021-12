Zdravotní stav Sáblíkové se zlepšil. V pátek ji čeká klíčová trojka

„Cítím se opravdu mnohem lépe než ve Stavangeru. Absolvovala jsem vyšetření, z nichž vyplynulo, že musím poněkud změnit skladbu tréninků. Nijak výrazně mne to ale neomezuje, bruslím, běhám, jezdím na rotopedu, posiluji, skáču. Jen skladbu konkrétního tréninku upravujeme podle toho, jak se momentálně cítím. Mám natrénováno z kvalitní letní přípravy, o to jsem nepřišla. Je jen otázkou, kdy se dostanu naplno do pohody. Jestli to bude už tady v Salt Lake City, nebo za týden v Calgary anebo třeba za měsíc na mistrovství Evropy. Hlavním cílem je připravit se co nejlépe na olympiádu v Pekingu," vzkázala ve čtvrtek Sáblíková ze zámoří.