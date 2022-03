Žádné vzdušné zámky. Ambice na přední umístění si nedělám, říká Sáblíková po prvním dnu MS

„Čas na tři kilometry je velmi dobrý, ale v celkovém hodnocení mě to posunulo jen na jedenáctou příčku. Svědčí to o velké a velice kvalitní konkurenci, která se tu sešla. Je jasné, že v neděli to na přední umístění nebude. Patnáctistovku jsem letos také prakticky nejezdila a na pěti kilometrech se taková ztráta dohnat nedá. Ale já jsem přijela do Hamaru hlavně kvůli atmosféře. Na závody je hala plná, atmosféra je báječná a já se těším už na neděli. Z výsledku si těžkou hlavu dělat nebudu, letos mám bronzem z olympiády splněno," pravila Sáblíková