Shiffrinová minulý týden spadla a potloukla se, ale o slalomy v Levi nepřijde

Shiffrinová s fanoušky sdílela video z karambolu, kdy při tréninku mezi slalomovými brankami přepadla dopředu. Ze svahu odkulhala a s bolavým levým kolenem zamířila na vyšetření do nemocnice. „Ale jsem šťastná (a také velmi vděčná), že jsem z toho vyvázla s pohmožděnou kostí, ale žádným dalším vážnějším poškozením!,“ napsala sedminásobná vítězka hodnocení slalomu v SP.

Poděkovala svému týmu, americkým lékařům i odborníkům z několika finských klinik. Osmadvacetiletá americká hvězda se postupně vrátila do tréninku. „Brali jsme to zlehka a strategicky jsme se dostávali zpět do zátěže, lyžování a nakonec nějakých branek. A cítím se teď docela dobře, právě včas na víkend,“ uvedla dvojnásobná olympijská vítězka.