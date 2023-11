Český talent připravilo zranění o olympiádu. I s trenérkou Hejnové se dere zpět

„Byla to dost psychicky náročná sezona. Začínala jsem jezdit po zranění, neměli jsme trenéry,“ vypráví. Polští kouči české reprezentace totiž už v závěru sezony na závody ani nejezdili.

„Úplně to s nimi nevyšlo, což je škoda, ale asi by to dál nefungovalo, když k tomu měli takový přístup,“ tuší čerstvě 20letá Cholenská. Reprezentace se tak ujal jako hlavní kouč Zdeněk Chrástecký, jenž přešel ze sjezdového lyžování, zejména přes léto Cholenská využívá trenérského know-how Dany Jandové.