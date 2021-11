Chrti netáhnou. V Praze ožil sen o velodromu

Dráhoví cyklisté by se mohli po letech zoufalého čekání dočkat zbrusu nového velodromu. A to přímo v Praze. Český svaz cyklistiky přišel s nápadem na přestavbu nevytíženého areálu Greyhound Park Motol na moderní dráhařské centrum s olympijskými parametry. Komplex v blízkosti Plzeňské ulice by měl současně sloužit dalším sportům i veřejnosti.