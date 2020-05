FIFA COOL Liga startuje! Fanoušci se mohou těšit na napínavé bitvy o českého krále

Organizátoři nejnovější soutěže na poli kompetitivní FIFA scény slibují napínavé souboje o nemalé částky. První kolo startuje už v pátek od 18:00 hodin střetnutím Sampiho z týmu Seron, kterého vyzve suverén kvalifikace plzeňský DRMi10.

Hned první duel by mohl přinést vyrovnanou a dramatickou podívanou. DRMi10 totiž prošel kvalifikačním turnajem se stoprocentní bilancí. Talentovaný mladíček Seron zase v poslední době oplývá parádní formou a nedávno si dokonce smlsnul na světové jedničce.

https://www.facebook.com/playzonecz/posts/10157691739769398

Jaký je formát soutěže? Jednotlivé duely COOL Ligy se budou hrát vždy na dva vítězné zápasy. Poté přijde na řadu další dvojice. To všechno v pravidelných kolech ve středu a v pátek. Fanoušky esportu tak čeká napínavý devítikolový premiérový ročník, který vyvrcholí 5. června soubojem mezi MikiTheGoatem z týmu FK Teplice a hráčem MarioOoso99 ze Zicon Esports.

https://www.facebook.com/playzonecz/videos/369490173999425/

A na co se můžou těšit ti nejlepší hráči? Vítěz soutěže si odnese tučnou odměnu 50 000 korun plus 1 000 za každou výhru. Na druhého v pořadí čeká 25 000 a na třetího 15 000 plus bonusy za vítězná střetnutí.