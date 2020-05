LIVE STREAM: CS:GO Tipsport COOL Liga míří do finiše. Kdo si zajistí play off?

Dvě poslední kola základní části zbývají dohrát v 1. Tipsport COOL Lize ve hře Counter-Strike: Global Offensive. Jistým účastníkem play off je prozatím vedoucí tým Sinners. Už čtvrteční duely by ale o konečném složení vyřazovacích bojů mohly ledacos napovědět. Pomyslný poslední krůček zbývá mistrům republiky z roku 2018 Gunrunners.AOC. Stejně tak by branou play off dnes mohla definitivně projít modrá krev z CZC.eSuby. 13. kolo odstartuje v 18:00 a živý stream můžete sledovat na serveru Sport.cz