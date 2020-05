FIFA COOL Liga: Proklaté penalty. Sparťan Emerickson podlehl T9Lakymu z Viktorie Plzeň

V prvním utkání proti sobě nastoupili T9Laky z Viktorie Plzeň a Emericskon hájící barvy Sparty. Oba měli na svém kontě po třech kolech 6 bodů a čekal se vyrovnaný souboj. Hráči se soustředili především na obranu, a tak poprvé odcházeli do virtuálních kabin za stavu 0:0. Ukazatel skóre se měnil až v 58. minutě, kdy se T9Laky prosadil střelou před vápnem. Oba hráči pak změnili taktiku a Emerickson se musel více vytáhnout. K vyrovnání to ale nevedlo, naopak v 83. inkasoval podruhé.

Pokud si někdo chtěl stěžovat na nedostatek gólu v prvním zápase, ani ten druhý jej příliš nepotěšil. Stejně jako v předchozím případě se odcházelo do šaten za bezbrankového stavu, dokonce nikdo z hráčů nevystřelil. A ani po změně stran to žádný ofenzivní koncert nebyl. Ve statistikách svítily dvě neúspěšné střely, a proto se šlo do prodloužení. Ani v něm branka nepadla, rozhodovaly pro Emericksona neoblíbené penalty. Že se nejedná o jeho doménu se opět potvrdilo, T9Laky je zvládl lépe a bere tři body za vítězství 2:0 na zápasy.

Seron musel otáčet

Velkým zklamáním bylo pro Serona minulé kolo, v němž se musel sklonit před hráčem MarioOoso99. Naproti tomu RIIJK předvedl skvělý výkon proti T9Lakymu, kterého ve druhém utkání doslova přejel. A sebevědomí RIIJKovi nechybělo ani proti Seronovi. Vedení se ujal ve 20. minutě a ve 43. minutě ještě svůj náskok navýšil. Do šaten ale stihl Seron zkorigovat. A i když se zdál být Seron více než vyrovnaným soupeřem, RIIJKovi spadlo mezi tyče téměř vše, na co sáhl. Svoji produktivitu potvrdil v 53. minutě a v závěru zápasu ještě upravil na konečných 4:1.

Ve druhém zápase začal Seron útočně. Jeho snažení nejprve zastavilo břevno, od 32. minuty se ale mohl radovat z vedení. RIIJK dostal šanci srovnat v 73. minutě, ale trefil jen tyč. A tak se radoval opět Seron. Ten dvěma slepenými góly v 89. a 93. minutě stanovil konečné skóre druhého zápasu na 3:0.

Rozhodnutí muselo přinést až třetí měření sil. Seron jej začal ve velkém stylu a od 9. minuty se mladík z týmu Sampi ujal vedení. RIIJK se už radoval z vyrovnání na konci poločasu, ale vše mu zkazil signalizovaný ofsajd. Ve vyrovnaném duelu mohl být v poločase spokojenější Seron. Známé pořekadlo nedáš, dostaneš platilo v 63. minutě. Poté, co RIIJK nedokázal zakončit svoji velkou šanci, trestal Seron. Finální pojistku přidal v 83. minutě a připisuje si triumf v sérii poměrem 2:1.

MorCajs fantomem pro Teplice

Černý kůň ligy MorCajs, který v současnosti nereprezentuje žádnou organizaci, si v minulém kole připsal první vítězství proti teplickému Mikimu a na body si brousil zuby i tentokrát. Soupeřem mu byl Dalas94, který také hájí barvy FK Tepllice a zatím nezískal žádné body, ale smůlu už chtěl prolomit. Svému cíli se přiblížil ve 31. minutě, když vstřelil úvodní branku utkání. Po první půli vedl zaslouženě 1:0. Výměna stran znamenala i změnu skóre. MorCajs srovnal a začínalo se prakticky znovu. Ještě před koncem základní hrací doby spálil Dalas obrovskou šanci. Muselo se tedy jít do prodloužení. Před jeho koncem měl vítězství na svých virtuálních kopačkách MorCajs, ale netrefil a došlo na penalty. V nich se Dalas dvakrát zmýlil, zatímco MorCajs byl 100% a ujal se vedení v sérii.

Ani druhý zápas nenabídl žádnou velkou střeleckou show. Oba hráči se zaměřovali především na koordinovanou obranu a rozuzlení nepříliš atraktivního utkání přinesla až poslední vteřina zápasu. MorCajs si na svoji šanci počkal a připsal si i druhou výhru.

MarioOoso99 stále mezi nejlepšími

Sparťanský hráč Caster zatím nedokázal získat ani jeden bod. Proti MarioOoso99 ze Zircon Esports měl tedy jasný úkol. Jenže už v 18. minutě musel Caster dotahovat, což se mu podařilo v nastaveném čase prvního poločasu. Oba hráči vstupovali do další části utkání za nerozhodného stavu. Rozhodnutí přišlo v 79. minutě, kdy MarioOoso99 dokázal otočit vývoj utkání a svůj náskok si udržet až do konce.

Za vítězstvím v sérii vyrazil MarioOoso99 v 25. minutě a svůj náskok si s přehledem hlídal až do poločasu. Caster se dočkal srovnání v 60. minutě, ale o čtrnáct minut musel tento kousek zopakovat, neboť opět prohrával. Caster to nevzdal a v 85. minutě opět udeřil. Jenže MarioOoso99 dokázal za tři minuty vstřelit třetí branku, na kterou už Caster nedokázal reagovat a prohrál i svůj čtvrtý zápas.

Teplice porážejí Plzeň

K poslednímu zápasu nastoupili teplický MikiTheGoat a plzeňský DRMi10. I v tomto případě měli oba hráči šest bodů a úspěšnější se mohl dotáhnout do čela tabulky. Lépe začal Miki, který skóroval už v 16. minutě. Navíc už v 26. minutě to bylo o dvě branky. Snížení se DRMi dočkal po změně stran v 53. minutě. Miki ale žádné drama nepřipustil. V 78. minutě opět upravil skóre na rozdíl dvou branek a v závěru ještě proměnil svůj samostatný nájezd. Po výsledku 4:1 Mikimu stačila jediná výhra.

I ve druhém utkání bylo k vidění hodně branek. Tentokrát to byl ale DRMi, kdo se ujal vedení. To mu vydrželo až do 57. minuty, kdy se parádní akcí prezentoval Miki. Více se toho nestalo a za vyrovnaného stavu se šlo do prodloužení. V něm se ujal vedení Miki ve 105. minutě za další čtyři přidal třetí gól. DRMi se snažil stav zápasu srovnat, ale podařilo se mu pouze snížit. Body do tabulky si připisuje Miki.