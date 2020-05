Stáj Audi suspendovala jezdce formule E za podvod při esportu

Stáj Audi, startující v šampionátu elektrických formulí, suspendovala pilota Daniela Abta kvůli podvodu při víkendovém virtuálním závodu. Sedmadvacetiletý Němec v něm nechal pod svým jménem soutěžit profesionálního závodníka na počítačových simulátorech. Německá automobilka mu dnes za to zastavila činnost do konce sezony, po níž synovi spolumajitele týmu Hanse-Jürgena Abta vyprší smlouva.

Vedení formule E, jejíž sezona je přerušena kvůli pandemii koronaviru, odhalilo podvod po sobotním závodě v rámci série Race at Home Challenge na virtuální trati bývalého berlínského letiště Tempelhofu. Abt byl proto dodatečně diskvalifikován ze třetího místa, přišel o všechny dosud nasbírané body a musí zaplatit 10 000 eur (271 tisíc korun) na charitu.

Abtovi už nepomohlo ani to, že se za incident omluvil. "Chtěl bych se formuli E, fanouškům, mému týmu i jezdcům omluvit za to, že jsem v sobotu přijal pomoc zvenčí. Nebral jsem to tak vážně, jak jsem měl. Uvědomuji si, že můj prohřešek má trpkou pachuť, ale nebyl v tom zlý úmysl," řekl Abt, který od vzniku seriálu reálné formule E absolvoval dosud každý závod a vybojoval dvě vítězství.

Automobilka Audi okamžitou suspendaci vysvětlila tím, že jejími nejvyššími prioritami jsou "integrita, transparentnost a důsledné dodržování pravidel, což platí bez výjimky pro všechny aktivity, kterých se značka účastní". "To rozhodnutí nemělo jinou alternativu," řekl agentuře SID mluvčí Audi.

Někteří Abtovi soupeři považují reakci na prohřešek ve virtuální sérii, která vznikla jen pro zábavu v době přerušené závodní sezony, za přehnanou. "Tolerujeme podvádění? Ne, ale kdo někdy nepodváděl v Monopolech. Dejme věci do správné perspektivy," napsal na twitteru lídr šampionátu elektrických formulí Antonio Félix da Costa. Jeho týmový kolega a dvojnásobný šampion Jean-Éric Vergne se přidal. "Je to hra, kterou bychom měli brát vážně, ale koneckonců je to jen HRA," uvedl.