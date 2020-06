Fenomén na vzestupu. Esport už není pro klasický sport rivalem, ale partnerem

Kontroverzní téma. Pro řadu lidí je nemyslitelné, aby se o medaile bojovalo u počítačů. Ale sbližování pokračuje. „Musíme zohlednit, co tato situace znamená pro náš vztah s esportem,“ hlásil šéf MOV Thomas Bach v době nejpřísnějších opatření. „Pro esport by účast na OH mohla být krátkodobě prospěšná, ale spíš si umím představit samostatnou velkou soutěž v esportu, možná i marketingově atraktivnější,“ líčí předseda české asociace Lukáš Pleskot.