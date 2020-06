Češi to s kartami umí. Tohle jsou jejich největší úspěchy ve hře Hearthstone

Bezpochyby největším českým úspěchem je triumf na turnaji 2017 Hearthstone Global Games považovaného za mistrovství světa národů. V osmi základních skupinách se utkalo celkem 48 týmů. Český výběr ve složení: Stanislav „StanCifka" Cifka, Petr „czechcloud" Žalud, Mikuláš „Pokrovač" Dio a Jaromír „Jarla" Vyskočil byl poslán do skupiny H. Zde se střetl s výběry Ukrajiny, Filipín, Běloruska, Chorvatska a Německa. Základní fázi hráči zvládli a do play off postoupili z druhého místa. Nestačili pouze na vítěze skupiny – Ukrajinu.

Poté v osmifinále přejeli Řecko 3:0 a poradili si s Čínou 3:1. Pro postup do finále v dalším kole potřebovali porazit silné Spojené státy. Po dramatickém zápase dokázal rozhodující bod pro naše barvy získat StanCifka. Ve finále nás čekala odveta s Ukrajinou. Ta se ujala vedení 2:1 na zápasy a ve čtvrté hře StanCifka ze začátku ztrácel. Ale dokázal předvést úžasný obrat. Navíc další dva své duely zvládli Pokrovač i Jarla. O tomto triumfu vznikl dokonce i dokument.

StanCifka králem DreamHacku

Lídr vítězné české reprezentace z roku 2017 si připsal několik úspěchů již dříve. Jedním z nich bylo vítězství na turnaji DreamHack Bucharest 2015. Ve vyřazovacích bojích se dokonce potkal s několika pozdějšími soupeři z mistrovství světa. Cesta za titulem nebyla jednoduchá a všechny série rozhodovala až poslední možná pátá hra. Kromě finále.

V něm se utkal StanCifka s Američanem Firebatem, kterého dokázal zdolat poměrem 3:1. Díky tomu si StanCifka odnesl čtyři tisíce dolarů. Mimochodem StanCifka je zatím historicky čtvrtým nejúspěšnějším hráčem dle vyhraných částek z turnajů karetního titulu Artifact. Ten se ale i přes velká očekávání příliš neuchytil.

Jarla mezi evropskou elitou

Český Hearthstone ale není jen zvukem minulosti. Další z české mistrovské sestavy, Jarla, totiž patří mezi evropskou smetánku, která každoročně soupeří o titul evropského velmistra. V loňském roce se Jarla probojoval mezi nejlepší čtyřku a nakonec skončil na třetím místě. Velmi dobře si vedl i v letošním roce, kdy si díky svým výsledkům vybojoval volný los rovnou do semifinále. V něm se mu ale nedařilo a opět skončil těsně před branami. I přesto Jarla dokázal, že dnes patří mezi evropskou elitu.

Zimní bronz pro Pokrovače

I Pokrovač má svoji neotřesitelnou pozici mezi karetními mistry již dlouhou dobu. Letos se stal historicky prvním hráčem na světě, který dosáhl v nové hře Legends of Runeterra úrovně Master. V Hearthstone turnaji na sebe nejvíce upozornil ziskem třetího místa na akci 2016 HCT - Europe Winter Championship. Odtud si odnesl třetí místo, neboť po čisté výhře v základní skupině nestačil v semifinále na svého ukrajinského soupeře DrHippi. Ten ho porazil jasným poměrem 3:0. I tak si díky bronzu odnesl téměř čtvrt milionu korun.

StanCifka opět nejlepší

Do výčtu největších úspěchů se StanCifka probojoval ještě jednou, tentokrát díky svému triumfu v první Hearthstone sezóně ligy StarLadder StarSeries. Ve vyřazovací části prohrál StanCifka hned první zápas v semifinále. Díky systému zahrnujícího možnost postupu do spodní části turnajového pavouka měl český hráč možnost nápravy. A tu dokonale využil. Nejprve si v odvetě se svým semifinálových soupeřem poradil 3:1 a ve finále ho čekal nizozemec Thijs, který je podle celkových výher historicky nejúspěšnějším hráčem Hearthstone. Tento budoucí primát Nizozemce ale StanCifka moc neřešil a zvítězil jednoznačně 4:1.

Kdo bude další?

Česká scéna má ale stále mnoho vyzyvatelů těch největších hvězd. Důkazem toho je aktuálně probíhající Hearthstone COOL Liga týmů. V ní nastoupil za Absolute Legends Jarla, v barvách Entropiq se zase představil aktuální mistr České republiky Faeli. Jenže žádný z nich nedokázal postoupit do semifinále. Mezi nejlepší čtyřku se totiž probojovaly celky eEriness Marvo, Inside Games a Gifted Gaming. Důkazem vysoké konkurence v Česku je i konečná podoba tabulky po základní části. První a čtvrtý tým totiž od sebe dělily pouhé tři body. Třeba se mezi nimi skrývá i budoucí StanCifka.