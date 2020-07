Chci prorazit na evropské scéně, hlásí šampion a čerstvá posila Janktova týmu

Nedávno jste získal titul šampiona premiérové TS COOL ligy, a to navíc jako černý kůň, který musel projít kvalifikačním kolem, napadlo Vás před startem soutěže, že byste mohl vystoupat na úplně nejvyšší stupínek?

Popravdě vůbec, já sem byl už hrozně rád, když jsem se vůbec kvalifikoval. Před startem soutěže jsem si dal cíl, že se chci udržet v 1. lize. V průběhu soutěže jsem ale měl najednou dost bodů, to mi dodalo další sebedůvěru a začal jsem myslet i na playoff. Postoupit se mi nakonec povedlo ze čtvrtého místa společně s T9Lakym.

Playoff Vám nakonec vyšlo znamenitě že?

Už jen postup tam byl pro mě byl obrovský úspěch. Do finálového hracího dne jsem šel s tím, že už můžu jen překvapit. A to se také stalo, porazil jsem postupně RIIJKa, DRMiho a nakonec Serona, což bylo pro mě naprosto neuvěřitelné, zvítězit nad takovými hvězdami scény.

Konkurence v soutěži byla obrovská, jaký to byl pocit, porazit ve finále Serona?

Divná euforie, nic takového jsem nikdy nepociťoval. Nikdy se mi nepovedlo udělat tak velký úspěch na tak velkém turnaji proti takovým jménům.

Jak probíhala Vaše příprava v průběhu soutěže. Snažil jste se poctivě natrénovat, nebo jste spoléhal na váš talent?

Hráč z Bohemky MrRici se mnou trénoval dennodenně, aspoň tak hoďku, dvě jsme spolu hráli přáteláky. Takže se dá říct, že jsem se na zápasy hodně připravoval.

Seron teď bude váš týmový parťák, protože jste z Teplic přestoupil do klubu Sampi, jak se těšíte na nové působiště?

Strašně moc se na to těším, to je pro mě úplně z nuly na sto. To zázemí je jiné, personál klubu je jiný a celkový přístup. V Teplicích panovalo hodně kamarádské prostředí, v Sampi je to mnohem víc profesionální. Se Seronem jsme navíc dlouho hodně dobří kamarádi, takže být s ním v jednom týmu bude skvělé.

Sampi má velké ambice, mluví se i o účasti na zahraničních turnajích, klub nabízí skvělé podmínky v nově vybudovaném komplexu Sampi Gaming House, co si od nového týmu slibujete?

Doufám, že budu Sampi poctivě a dobře reprezentovat na českých i zahraničních turnajích. Chceme se se Seronem probojovat na evropskou scénu a na eCluby (Světový šampionát, kvalifikuje se 16 týmů z Evropy, prizepool se pohybuje kolem 2,5 milionu korun. pozn. red.) Myslím, že bychom se tam mohli dostat.

Co Vás čeká v nejbližších týdnech, měsících?

Zaslechl jsem, že mají být nějaké menší turnaje, tak si občas jen tak v týdnu zahraju, spíš chci ale relaxovat a přes léto si od FIFA odpočinout. To léto je vždy takové spíš volnější a vše se znovu rozjede naplno na konci září nebo na začátku října.