Šmicer předběhl Beckhama! Fotbalové legendy se trumfují v esportu

Minulý týden oznámil esportový tým Entropiq velkou posilu, kterou se stal Vladimír Šmicer. Bývalý fotbalista Slavie nebo Liverpoolu investoval do elitního českého týmu, čímž o několik dnů předstihl legendárního Davida Beckhama. Angličan se rovněž rozhodl zapojit do stále velmi mladého a rychle rostoucího odvětví.

Beckham, který mimo jiné vlastní i fotbalový tým Inter Miami, se stal minoritním spolumajitelem britské organizace Guild Esports, která má své sekce v Rocket League, FIFA a Fortnite.

„Minulý týden byl úžasný, titul získala Slavia a Liverpool. A já jsem předstihl Davida Beckhama," usmívá se po sérii úspěchů Vladimír Šmicer. „Pro esport je skvělé, že se do něj zapojí osobnost Beckhamova formátu. Jeho přítomnost zase o něco více pozvedne celý byznys, takže pomůže všem," je si jistý Šmicer, který bude v Entropiqu pomáhat jako ambasador a v bližším kontaktu bude především s hráči FIFA sekce.

Vladimír Šmicer vstoupil do týmu Entropiq

Entropiqteam

O Šmicrovi je v jeho okolí všeobecně známo, že je velkým fanouškem počítačových a konzolových her. Také na dovolené si vždy bere svůj Playstation. Není proto divu, že se jej bývalí spoluhráči dokonce vyptávali, jestli se nemá v plánu sám stát profesionálním esportovým hráčem. „Musel jsem jim vysvětlovat, že už jsem za zenitem i v tomto odvětví," směje se dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy 1996 a 2004.

Překvapení u Šmicerových. Kdo zazvonil u dveří?

Entropiqteam

„Kluci byli překvapení. Nečekali, že budu tolik aktivní. Nedávno jsme měli sraz z EURO 1996, kde byli Radek Bejbl, Honza Suchopárek, Karel Poborský, Petr Kouba, Pavel Kuka a další. Všichni se mě dost vyptávali jak na esport, tak na tým Entropiq," pokračuje Šmicer.

Záložník, který svou profesionální kariéru ukončil před jedenácti lety ve Slavii, naznačil, kdo by ho mohl v blízké budoucnosti napodobit. „Určitě se postupem času budou více zapojovat hráči ze současné generace. Z našich má Kuba Jankto svůj esportový tým. Ze starších kluků by to mohl být třeba Michal Kadlec, který je velký fanouškem a taky hraje hodně. Nejsem si jistý, jestli to budou hráči z mé generace, ale další jména zcela jistě přijdou. Určitě nebudu jediný, kdo se do toho zapojí," dodává Šmicer.