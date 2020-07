V Japonsku otevřeli první esport hotel

Japonsko se opět prokazuje jako lídr v inovacích a bláznivých nápadech zároveň. Ve městě Ósaka vyrostl nový herní hotel nazvaný eZONe Cyber Space Hotel, který se specializuje na ubytování hráčů a fanoušků her.

Pokud očekáváte nějaké prostorné pokoje, ve kterých se vyspíte vy a další čtyři kamarádi, a zároveň budete do ranních hodin hrát PUBG nebo Valorant, musíme vás zklamat. Hotel nabízí převážně oblíbené kapsle, ve kterých se vy na minimálním prostoru musíte uskromnit a vyspat.

Co je ale zajímavější je to, že na prvních třech poschodích se nachází nabušené esport arény, kde najdou hráči ty nejlepší počítače pro hraní her na nejvyšší úrovni.