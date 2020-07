Hearthstone sekce Entropiqu hlásí zvučnou posilu, přichází multitalent Smutný

Dvacetiletý hráč Smutný se v Hearthstonech v letošním roce zúčastnil turnaje Masters Tour 2020 Jönköping, ve kterém se hrálo o celkový prize pool v hodnotě 500 000 dolarů (přibližně 11,5 milionu korun). Český reprezentant si za šest výher odvezl v přepočtu 52 tisíc korun.

Výkony dvacetiletého talentu zaujaly vedení rychle se rozvíjejícího českého esportového klubu. Prestižní turnaje tak teď bude Smutný objíždět v barvách Entropiqu, který nedávno mimo jiné oznámil, že se jeho ambasadorem stal bývalý fotbalista Vladimír Šmicer.

https://www.facebook.com/Entropiqteam/posts/177544267133859

Entropiq si od Smutného hodně slibuje. Mladý plejer totiž udivuje nejen svými výkony v turnajích, ale také svou všestranností. Kromě profesionálního hraní Hearthstone totiž zvládá i studium na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a práci datového analytika.

„Vždy dělám více věcí najednou a nesázím jen na jednu kartu. Během prvního ročníku studia na vysoké škole jsem zvládl udělat polovinu kreditů, které bych měl nasbírat během tří let, takže jsem si udělal trochu náskok," vysvětluje Smutný, který si během gymnázia vydělával mimo jiné i jako tenisový trenér dětí.

Všestrannost své nové posily oceňuje i zakladatel organizace Martin Kabrhel. „Kombinovat hraní a podobnou práci dává smysl, ale je to velmi náročné... Obecně jsou hráči her jako je poker, nebo právě Hearthstone považováni za velmi inteligentní lidi se zajímavými dovednostmi. Podobně jsou v Asii braní hráči deskové hry Go nebo šachisté," říká známý pokerový hráč Kabrhel.

Své přednosti bude moct „Jobsad" předvést hned během víkendu, kdy se společně s parťákem Mahdalem představí na turnaji Masters Tour Online: Asia-Pacific. A i v tomhle podniku půjde o hodně. Nejlepší gameři si mezi sebe rozdělí téměř 12 milionů korun.