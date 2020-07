Třináctiletý klučina drží nový rekord, je nejmladším profesionálem v historii CS:GO

Padl nový rekord. Brazilský plejer João „Snowzin“⁠ Vinicius podepsal smlouvu s esportovou organizací BOOM Esports. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 13 let, se tak stal nejmladším profesionálem v historii kompetitivní scény hry Counter-Strike: Global Offensive.

Mladičký Brazilec se v barvách své nové organizace představí na přelomu července a srpna v rámci jihoamerického turnaje Gamers Club Masters V. Vincius v kádru BOOM Esports figuruje prozatím v roli náhradníka.

„Jsem velmi šťastný, že se připojím k soupisce BOOM Esports. I když je to prozatím jen pro jeden turnaj, je to pro mě splnění snu a věřím, že je to odměna za mé odhodlání. Jsem připraven celému týmu ukázat své schopnosti," řekl Vinicius pro server HLTV.

Organizace BOOM Esports si schopností talentovaného chlapce všimla skrze jeho streamování hraní CS:GO. Jihoamerická jednička svou novou posilu do základní sestavy prvního týmu prozatím nezařadila, třináctiletý chlapec je pro ni ale velkým příslibem do budoucna.