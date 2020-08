Čech a Nedvěd mezi stovkou ikon! Domácí legendy jsou ve společnosti Pelého a Maradony

Velká pocta, figurovat mezi stovkou osobností typu Maradony, Pelého, Ronaldinha nebo Zidaneho. Navíc byl uveden jako Muž s magií v rukavicích!

"Samozřejmě, že mě těší být součástí vybrané společnosti ikon. Když se podíváme na jména a na skvělé hráče z historie, být jedním z nich samozřejmě potěší - zvlášť, když člověk ze hry zmizí tím, že ukončí kariéru, a má nyní možnost se tam vrátit," pochvaluje si Petr Čech v rozohovoru pro agenturu Sport Invest, s níž dlouhodobě spolupracuje.

The man with magic in his gloves 🧤



Petr Čech is a #FUT21 ICON



Full #FUT reveal coming Monday... 👀 https://t.co/GCNAxlkKOL pic.twitter.com/2IFAdhah3I — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 8, 2020

Spolu s ním byli mezi ikony ve hře FIFA 21 letos zařazeni například Samuel Eto'o, Xavi, Phillip Lahm, ale třeba také Ferenc Puskas nebo Eric Cantona. Z gólmanů se vedle Čecha do výběru zatím vešli pouze Schmeichel, Jašin a Van der Saar. "Myslím, že se do této společnosti rychle dostane Iker Casillas, který kariéru oficiálně ukončil teprve nedávno," poukazuje člen vedení Chelsea.

Chelsea má velké zastoupení

Ve výčtu nechybí Drogba, Lampard, Cole, Makelele, Ševčenko, Essien nebo Deco, jeho bývalí spoluhráči z dresu Blues. "Jen se ukazuje, jak skvělé týmy dokázala Chelsea během posledních 15 let vybudovat a jaké hráče dokázala přivést. Je to jedna z věcí, která mě v kariéře opravdu těší, že jsem měl možnost se s takovými osobnostmi potkat, nastupovat po jejich boku," kvituje rekordman v počtu startů za českou reprezentaci.

Spolu s ním je ve výběru jediný Čech, Pavel Nedvěd. "Myslím, že jako vítěz Zlatého míče by tam mohl být pan Masopust, ale samozřejmě i několik dalších. Skvělých hráčů v historii Československa a Česka je hodně, bylo by těžké vybrat všechny, kteří by do skupiny patřili."

Po pěti letech strávených v Laziu se Pavel Nedvěd stěhoval do @juventusfc 🔄 Se Starou dámou vyhrál dva mistrovské tituly, stejně tak vyhrál i 🇮🇹 Superpohár 🏆 pic.twitter.com/HSlCMsuzjO — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 11, 2020

Pokud jde o FIFA, Big Pete není žádný přeborník. "Abych se přiznal, sám ji nehraju ani jsem nikdy moc nehrál. Mám fotbalu spoustu a dělám spíš jiné věci, ať už se aktivně odreagovávám u jiného sportu nebo u bubnování. Jako hráč jsem se věnoval spíš NHL, bylo pro mě osvěžující zahrát si jinou hru než fotbal," usmívá se aktivní gólman hokejového týmu Guildford Flames.

Děti ho občas strhnou

Nová generace už je ovšem jiná. "V naší rodině FIFA frčí, mé děti ji hrají i se svými vrstevníky a kamarády. Někdy přemluví i mě, což je způsob, kdy se ke hře dostanu i já. Když jsme vyrůstali, v Česku nebyly videohry tak rozšířené. Až později, kdy se začal vyvíjet Xbox a PlayStation. Když se jim člověk věnuje s mírou a nesedí u toho hodiny, tak je to dobrý způsob zábavy," líčí Čech.

Pokud jde o postřeh a rychlé koordinace pohybů, videohry mohou být součástí přípravy gólmanů. "Určitě rozvíjí taktické myšlení a představu, jaké jsou různé možné strategie týmového pojetí hry. V roce 2011 vyšla verze, ve které se dalo hrát i s brankařem, tak si to spousta lidí vyzkoušela a zjistila, jaké to je být takový opuštěný voják vzadu v poli..."

Petr Čech při svém debutu v hokejové brance Guildfordu.

John Uwins, Guildford Phoenix

Vidíte hry patří také k výbavě současných hráčů Chelsea. "Hráči dnešní generace, kteří cestují ze zápasu na zápas, tráví dny na dlouhých soustředěních, případně na mistrovství Evropy či světa, určitě ve své výbavě videohry mají. Je potřeba mít nějaký způsob odreagování a tento je velmi populární, proto ho určitě v kempech najdete," potvrzuje Čech.

Lákalo by ho vidět se také v hokejové hře a zahrát si tak alespoň touto cestou slavnou NHL. "Bylo by to velice zajímavé a myslím, že by byl unikát mít jednoho hráče jak v hokejové, tak ve fotbalové verzi. Uvidíme, jestli se to někdy stane," usmívá se česká fotbalová legenda.