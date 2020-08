Fizarezi o Tipsport COOL lize: První zápasy od nás byly dost nervózní

Eclot Gaming na jaře skončili na skvělém třetím místě prvního splitu 1. Tipsport COOL ligy ve hře Counter-Strike: Global Offensive. V létě to ale zatím trochu skřípe a zdá se, že změny v sestavě tým razantně ovlivnily. Jak aktuální situaci vidí jeden z členů týmu Fizarezi, který je právě jedním ze dvou nových přírůstků?

Na úvod pojďme zhodnotit první čtyři kola z vašeho pohledu. Jak jste zatím spokojený s předvedenými výkony?

Jak se dá asi čekat, s výsledky nejsem příliš spokojený, ale je potřeba tomu dát trochu času, jelikož spolu nejsme zase tak dlouho. Kdyby to takhle vypadalo po třech měsících tréninku, byl bych mnohem kritičtější. První zápasy byly poměrně dost nervózní. A to ne pouze ze strany nás nováčků, ale i původních kluků z ECLOT, protože jsme všichni chtěli předvést nejlepší výkon. Ale není to úplně jednoduché s novou a ne příliš ozkoušenou sestavou.

Vidíte nějaký důvod, proč se vám v kritických momentech nedaří zvrátit stav zápasu ve svůj prospěch?

Myslím si, že za to mohou především chyby jednotlivců ve zcela nejméně vhodný moment. Například když se láme ekonomika a musí se do eka. Každopádně první zápasy bych připsal na konto spíše nervozitě. Eeriness byli všichni hráči z týmu připraveni porazit, ale nejsem si jistý, jestli mají všichni stejný mindset proti všem týmům, což je velká škoda.

Vy jste se do týmu připojil poté, co ECLOT na jaře uhrál skvělé třetí místo v Tipsport COOL lize. Jak se vám zatím v týmu líbí a jak k samotnému přestupu došlo?

V týmu jsem spokojen, v týmu je pro mě rozhodující především charakter hráčů, který je u ECLOT velmi uspokojivý, hlavně tedy Víťa Pohlot je frajer. (smích)

https://www.facebook.com/playzonecz/posts/10157992135889398

Další kolo budete mít pauzu. Využijete ji nějak speciálně?

Pořád se snažíme na každé mapě tak nějak každý najít sám sebe, přehazujeme pozice a snažíme se najít, co komu bude více pasovat. Trénink se tudíž určitě neodkládá. Z každého zápasu si snažíme vzít co nejvíc, správně ho analyzovat a zlepšit jednotlivé chyby.

Tipsport COOL liga má za sebou čtyři kola. Jaké jsou vaše cíle do zbytku splitu a koho vnímáte jako nejsilnější konkurenci?

Řekl bych, že naše cíle jsou zkrátka vyhrát co nejvíce her, jelikož je nám jasné, že šance na play off jsou pro nás poměrně mizivé.

Jste jediným týmem Tipsport COOL ligy, který se zároveň neúčastní i Sazka eLeague. Může vám to pomoci v přípravě a menší časové vytíženosti?

Může to pro nás znamenat více času na přípravu, kterého by nebylo mnoho pokud bychom se Sazka eLeague účastnili. Hrajeme především ESEA ligu a příležitostné turnaje pořádané ESEA.

Offline kola bohužel kvůli aktuální situaci nebudou, stejně jako velké LANky. Jak vlastně vy osobně i jako tým pociťujete současnou situaci?

Lanky jsou pro mě nedílnou součástí, která k CSku a celkově k esportu patří, covid-19 mě nijak neovlivnil.

Na závěr, proč by měli diváci Tipsport COOL ligy fandit právě vám?

Náš styl určitě směřuje více k agresivnějšímu a rychlejšímu. Taktiky samozřejmě máme, ale jsou-li speciální to mohou posoudit až naši protivníci nebo samotní diváci. Fanoušci nás mohou sledovat na našem Facebooku, kde naleznou pravidelné příspěvky z našeho hráčského světa. Dále nás mohou sledovat na našich osobních facebookových stránkách či instagramech.