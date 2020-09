Kdo podle expertů postoupí do play off CS:GO Tipsport COOL ligy?

Tipsport COOL liga ve hře Counter-Strike: Global Offensive se chýlí ke konci základní části a vypadá to na velkolepý závěr. Z 5. místa totiž do play off chtějí prorazit Dark Tigers, kteří mohou získat místo v nejlepší čtyřce na úkor Enterprise či Sampi. Jak celou situaci vidí experti domácí scény?

Dle situace v tabulce to vypadá, že jsou v nejlepší pozici hráči Sampi, kteří sice mají odehráno o zápas méně, ale čekají je duely s nejlepší trojicí ligy. Těžký los čeká i Enterprise, pro které bude klíčový duel právě se Sampi. Dark Tigers naopak čekají utkání proti papírově slabším ECLOT a Sazka.BRUTE.

„Enterprise měli skvělý začátek, ale ještě mají mezery... Věřím, že jejich výkon ještě půjde hodně nahoru, ale v současné chvíli si podle mě vytáhnou černého Petra a nepostoupí," předpovídá moderátor Ondřej "Lelek" Kvarda.

„Dark Tigers si dle mého pojistí postup skrze příznivější nalosování soupeřů. Výkon proti eEriness v posledním kole je důkazem toho, že si jdou za top 4. Z dvojice Sampi a Enterprise se nyní zdají být silnější druzí jmenovaní, nýbrž svůj hlas svěřím modrým barvám, neb jsem přesvědčen, že v závěrečné fázi zvládnou odvetu proti Enterprise a získají místo v play off," nevěří Enterprise ani Jiří "Bananides" Johanides.

„Boj o play off podle mě rozhodne nasazení eSuby, které už ve zbývajících zápasech nepůjde takřka o nic. SINNERS totiž porazí Sampi a eSuba tak má jisté druhé místo. Co se týče Enterprise, tak ti porazí Sampi i podruhé a postup jim neuteče. Dark Tigers proti papírově slabším soupeřům věřím a postup udělají, takže nejvíce to asi mají v rukou Sampi, kteří sice mají o zápas méně, ale současně mají nejtěžší možný los. Pokud opravdu už jen podlehnou Enterprise, tak svým způsobem budou potřebovat i kolaps v podání Dark Tigers, ale ti si to dle mého nenechají podruhé v řadě takto utéct," přidal svůj tip Přemek "huhy" Malina.

Kdybychom neviděli vzájemný zapas Sampi proti Enterprise v posledním kole, kdy Enterprise hráli velice dobře a zaslouženě si došli pro vítězství, tak bych řekl je. Takže za mě to bude o tom, kdo vyhraje další vzájemný zapas, poražený z toho zápasu podle mě do play off nepostoupí. Ale těžké to budou mít i DTG, kteří, pokud ustojí roli favorita v obou nadcházejících zápasech, měli by postoupit. Ale nebudou to mít lehké, jelikož třeba s ECLOT první vzájemný zápas celkem jednoznačně prohráli. Věřím ale, že je požene touha postoupit do play off a nedopustí, aby jim to uteklo jako v letošním prvním splitu," říká Tomáš "Greener" Mikula.

„Je asi jasné, že do play-off nezasáhnou hráči Brute, kteří bohužel naprosto selhali na začátku sezóny se zjevnými problémy v týmu, eEriness a ECLOT se perou, ale tam už to taky nevidím, takže otázkou je, jestli udělá někdo z přední čtveřice nějaký větší přešlap. DTG dohrávají relativně lehké zápasy a mají pořád šanci se do TOP4ky podívat," vidí celou situaci mistr predikcí Marek "shadye" Hovanec?