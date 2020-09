Fenomén esport. Do jeho světa vstupuje i Sigma Olomouc

Fotbalová Sigma Olomouc uzavřela spolupráci s esportovou organizací eKoVy a pod názvem Sigma esports se pouští jako první moravský klub do světa esportu. Ve hře FIFA od EA SPORTS ji budou reprezentovat hráči Martin Hrabina alias SIG_FCMARTIN a Jiří Jičínský alias SIG_Ritzy.

Esport se nejen v zahraničí, ale i v České republice dynamicky rozvíjí. Pyšní se obrovskou sledovaností především u mladších generací a spolupráce esportových organizací s fotbalovými kluby se čím dál víc prohlubuje. Touto cestou se už vydaly největší české kluby, jako jsou Sparta, Slavia nebo Plzeň.

„Esport vnímáme jako trend, do kterého dříve či později vstoupí všechny české ligové kluby. Je to velmi zajímavá příležitost, jak prezentovat značku Sigmy ve virtuálním prostředí, kde v dnešní době působí podstatná část generace mladých lidí. Chceme je zaujmout, oslovit a přitáhnout na Andrův stadion na reálný fotbalový zápas," řekl o hlavních cílech spolupráce marketingový manažer Sigmy David Holly.

„Zároveň jsme si vědomi, že v současné epidemiologické situaci máme v rámci marketingových aktivit svázané ruce. Nemůžeme dostat hráče do kontaktu s větším počtem lidí, proto hledáme cestu, jak být i v této složité době aktivní. Zaujala nás vize spolupráce, kterou nám eKoVy nabídl, a také ambice a chuť, s nimiž do projektu vstupují," objasnil Holly. Na poli esportu je výrazně aktivní i Ligová fotbalová asociace. Ta v době karantény uspořádala Datart e:LIGU challenge, do níž se zapojili fotbalisté jednotlivých ligových celků. Sigmu reprezentoval Vít Beneš, který je v esportovém prostředí dobře známou postavou. Proslavil se hlavně díky dobročinným streamům svých zápasů.

„Působení Víti Beneše v našem klubu je dalším důvodem, proč jsme se rozhodli vstoupit do esportu právě teď. Jeho osobnosti hodláme využít, Víťa by se měl do chodu esportového týmu aktivně zapojovat," vysvětlil Holly.

Hraní her na playstationu ovšem skrývá úskalí projevující se v nedostatečné pohybové aktivitě dětí a teenagerů. „V žádném případě si jako klub nepřejeme, aby děti trávily veškerý svůj volný čas před monitory. Proto například organizujeme Sigmáckou pohybovou školičku pro děti. Naším úkolem bude přilákat mladší generace fanoušků na naše fotbalové zápasy a třeba je inspirovat k aktivnímu hraní," řekl Holly.

Sigma vstoupí do esportového světa po boku organizace eKoVy. „Je nám ctí, že na esportovém poli můžeme hájit barvy Sigmy Olomouc. Touto spoluprací jsme dosáhli stanoveného cíle, tedy propojení virtuálního fotbalu s tím reálným," vyjádřil se předseda eKoVy David Kotrman. „Sigmu jsme oslovili, protože je to tradiční klub s bohatou stoletou historií. Navíc oba naši hráči mají k Sigmě velmi blízko. Martin například navštěvuje její domácí zápasy," dodal.

„eKoVy je zapsaný spolek, který vznikl v květnu letošního roku. Během koronavirové krize, kdy obliba esportu rostla, jsme se přesvědčili, že má velký potenciál. S esportem máme navíc zkušenosti, proto jsme se rozhodli založit esportový tým," uvedl.

A jak bude celá spolupráce probíhat? „Hráči eKoVy budou Sigmu reprezentovat na různých offline či online eventech, zápasy budou také streamovat na svých Twitch kanálech, kde bude probíhat interakce s fanoušky. Naším cílem je dovést dnešní mládež skrze esport na Andrův stadion, aby si okusili atmosféru ligového zápasu a rádi se sem vraceli. Z našeho pohledu by měli děti a teenageři daleko ve větším počtu navštěvovat reálné sportovní zápasy," objasnil předseda zapsaného spolku eKoVy.