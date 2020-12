Známý český trenér povede zámořský celek. "Nightshare" Kněžínek podepsal s Immortals

Please welcome the 2021 IMT Academy roster and coaching staff for Spring Split.



TOP 🔹 @Topoon5

JUNGLE 🔹 @lolPotluck

MID 🔹 @Pretty_GRE

ADC 🔹 @keithmcbrief

SUPPORT 🔹 @TheAirIsDry



🗒️ @JensenGohLoL

🗒️ @Nightsharre pic.twitter.com/dRVc7WiPwL