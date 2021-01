CS:GO sestava Eclot Gaming hlásí konec

O konci sestavy CS:GO týmu Eclot Gaming se spekulovalo v minulosti už několikrát. Tým se ale pokaždé dokázal výsledkově zvednout. Stříbrné medaile z českého mistrovství 2019 doplnila i loňská třetí příčka v Tipsport COOL Lize a triumf na mistrovství Slovenska.

Na konci uplynulé sezony už se ale Eclotům tolik nedařilo. V Tipsport COOL lize skončili až na šesté příčce, na českém šampionátu sestava s dvěma mladíky „Fizarezi" Andrijčukem a „MoriiSko" Maurencem skončila čtvrtá.

„Děkuju za to, že jsem dostal šanci vás reprezentovat, bylo tam plno ups and downs, ale vždycky jsme to dokázali nějak přejít a hrát dál. Pro mě osobně to byly skvělý 2 roky, který jsem si maximálně užil," okomentoval konec prostřednictvím sociálních sítí Vít „noobiq" Pohlot.

Nové složení CS:GO týmu pro sezonu 2021 Eclot Gaming prozatím nezveřejnil.