Hokejová Olomouc vstupuje do světa esportu

Nejen v zahraničí, ale i v České republice se dynamicky rozvíjí. Esport se pyšní sledovaností zejména u mladších generací a spolupráce esportových organizací s kluby se čím dál víc prohlubuje. Nyní se do jeho virtuálního světa pouští i HC Olomouc.

HC Olomouc vstupuje do světa esportu, reprezentovat ji budou Kryštof "Krishot58" Kříž, Tomáš "Indris" Indra a Milan "fikuss_cz" Orlík.

Jako v současnosti jediný český hokejový klub zakládá vlastní tým, jenž bude působit pod názvem HC Olomouc esports. Esportový tým vznikl ve spolupráci s esportovou organizací eKoVy a ve hře NHL od EA SPORTS budou Hanáky reprezentovat Kryštof "Krishot58" Kříž, Tomáš "Indris" Indra a Milan "fikuss_cz" Orlík, který ovládl klubovou kvalifikaci.

„Na první pohled se může zdát, že tímto krokem jdeme přesně proti filosofii klubu vést společnost k aktivnímu sportování. Naopak ale doufáme, že esportovým týmem oslovíme nový okruh potenciálních fanoušků a propojíme virtuální svět s tím reálným. Esport je v současnosti trendem, kterému se v dnešní době téměř nelze vyhnout, a nám je ctí, že momentálně jako jediný český hokejový klub můžeme oznámit založení esportového týmu. Chceme jím zaujmout zejména mladší generace a hráče esportu dostat od hraní her i k aktivnímu hraní hokeje, nebo alespoň k jeho podpoře z tribun našeho zimního stadionu," uvedl důvod založení marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

https://www.facebook.com/ekovyteam/posts/244144990633891

Tváří HC Olomouc esport bude kromě "Krishota58", "Indrise" a "fikusse_cz" také obránce Hanáků Tomáš Dujsík. Založení olomouckého esportového týmu ho velmi zaujalo. "Ve volném čase hraji různé hry, mezi kterými samozřejmě je i NHL. Jsem rád, že se alespoň částečně do fungování našeho esportového týmu budu moci zapojit a doufám, že se budeme těšit podpoře fanoušků, kteří momentálně bohužel nemohou na tribuny při našich klasických utkáních."

Prvním projektem, v němž mohou fandové nový tým sledovat, je ENYAQ Hockey League. Tým Hanáků se bude snažit vylepšit 13. místo z loňské premiérové sezony EHL. Za cíl si rozhodně dává minimálně účast v play off, do něhož postoupí nejlepších osm týmů základní části. "Novinkou je, že letos je tým složen ze tří hráčů, přičemž oba mí spoluhráči patří ke špičce hráčů NHL. Cílem je určitě vybojovat účast v play off a hrdě a úspěšně reprezentovat barvy HC Olomouc," říká Tomáš "Indris" Indra.