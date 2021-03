Česká e:LIGA opět cestou do Global Series

Ligové fotbalové asociaci se podařilo dohodnout s EA Sports vstup do prestižního seriálu a stejně jako v minulém ročníku se e:LIGA stane jedinou tuzemskou FIFA soutěží v ČR, přes kterou se hráči budou moci kvalifikovat do play off prestižního seriálu Global Series.

Důležitým krokem se e:LIGA dostala do vybrané společnosti dvaceti dalších světových soutěží, jako jsou Premier League, Bundesliga, La Liga či Ligue 1, které jsou také součástí Global Series. „V minulém ročníku jsme díky členství v EA Sports FIFA Global Series získali pro e:LIGU velmi cennou přidanou hodnotu a zájem především z řad profesionálních gamerů o náš turnaj se tím ještě zvýšil. Také letos si od toho kromě zvýšeného zájmu v mezinárodním měřítku slibujeme, že především finálovému turnaji přinese velký náboj," upozornil Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace.

EA Sports FIFA 21 Global Series je dlouhodobou sezonní sérií turnajů a soutěží pro kompetitivní hráče FIFA, kteří v rámci několika měsíců sbírají body do evropského žebříčku. Z něj se letos nejlepší gameři probojují do evropských Regionálních playoffs. Právě vstup e:LIGY do Global Series pomůže českým gamerům v bojích o postup do evropských Regionálních playoffs. Nejlepší dva hráči, kteří budou reprezentovat vítězný tým e:LIGY totiž obdrží vstupenku do předkola tohoto prestižního evropského turnaje, kde se utkají s nejlepšími hráči všech dalších evropských lig.

Plzeňský záložník Jan Kopic (vlevo) a Lukáš Pour, alias T9Laky se utkali v konzolové hře FIFA.

Finále e:LIGY, které je na programu první dubnový víkend, se zúčastní reprezentanti všech osmnácti klubů Fortuna ligy a historicky první titul z minulého roku bude obhajovat plzeňský FCVP esport v čele s jedním z nejlepších českých hráčů T9Lakym. „Je to super zpráva, že jak minulý, tak i tenhle ročník, nám může e:LIGA pomoci k dalšímu postupu směrem do Evropy. Jsem za to rád a budu dělat maximum, abychom prvenství obhájili a vstupenku do předkola evropských Regionálních playoffs získali právě my," burcuje své spoluhráče z týmu T9Laky, který dostal od plzeňského klubu přímou vstupenku do finále e:LIGY.

Kromě finančního bonusu v celkové hodnotě 150 tisíc korun tak budou nejlepší hráči FIFA z české scény bojovat o to nejcennější - vstupenku mezi evropskou elitu. „Super motivace pro nás hráče. Dostat se do regionálního play off pro Evropu a soutěžit ve společnosti nejlepších má určitě přidanou hodnotu," doplnil svého plzeňského rivala Emerickson, gamer pražské Sparty.