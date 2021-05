Sampi přejelo v přátelském duelu Spartu

Won @tipsportcz ALL STARS against @ACSparta_CZ eSports 4:0! 💙



👉 Match results

☑ @SampiSeron 4:1 Emerickson

☑ @SampiSeron 4:1 Emerickson

☑ @JanktoJakub 3:0 Adam Hložek

☑ @JanktoJakub 2:1 Adam Hložek



Thank you everyone for great atmosphere on stream!#SMPWIN #SampiTipsport pic.twitter.com/XaqflongOz