Katastrofální vstup do turnaje. Česká jednička zažila extrémně smolný den

Den pod psa. Tak by se dal nazvat středeční vstup do turnaje BLAST Rising v podání české jedničky ve hře Counter-Strike: Global Offensive Sinners. Hříšníci v úvodním duelu podniku o 30 000 dolarů (přibližně 600 000 korun) změřili síly s maďarským celkem Budapest Five. Obejít se ale museli bez dvou členů základní sestavy, na vině byly problémy technického charakteru. Ani tím to ale neskončilo a koncovka zápasu si pro Sinners připravila další pohromu.